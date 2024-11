Bom Prato Móvel de Diadema muda de endereço e segue com atendimento diário

A partir desta segunda-feira (18), o Bom Prato Móvel de Diadema passará a atender em um novo local: na Avenida Dom João VI, próximo à Rua Espanha e ao Ecoponto Nações. A mudança de endereço da unidade itinerante ocorre após um período de mais de quatro meses de funcionamento na Rua Osaka, no Taboão. O serviço permanecerá no mesmo bairro, mantendo a oferta de 500 marmitex diários.

As refeições, que continuam com o valor simbólico de R$ 1,00, serão servidas de segunda a sexta-feira, a partir das 11h, até o término da cota de marmitex disponíveis para o dia.

O projeto do Bom Prato Móvel teve início em 2023, na região oeste de Diadema, no Jardim Marilene. A troca periódica de locais tem como objetivo levar refeições de qualidade e a preços acessíveis para diferentes comunidades, priorizando pessoas em situação de vulnerabilidade social e alimentar.

O Programa Bom Prato é uma iniciativa do Governo do Estado de São Paulo, gerida pela Secretaria de Desenvolvimento Social (SEDS) em parceria com a Prefeitura de Diadema. Além da unidade móvel, vale ressaltar que a cidade conta também com o Restaurante Bom Prato Eldorado, que está em funcionamento desde dezembro de 2022 e oferece diariamente mais de 1.100 almoços e 300 cafés da manhã.