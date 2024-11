Rafa Justus revela qual foi sua reação ao saber do diagnóstico de Fabiana Justus: - Fiquei sem chão

Enquanto Fabiana Justus curtia um final de semana com Rafa Justus, ela decidiu abrir uma caixinha de perguntas nos Stories do Instagram para que as duas pudessem interagir com os seguidores. Uma pessoa questionou a influenciadora sobre qual foi a reação da filha de Ticiane Pinheiro e Roberto Justus ao saber como o diagnóstico de câncer da irmã mais velha.

Através de um vídeo, Rafa contou como foi receber a notícia:

- Eu estava na praia, fiquei sem chão. Não tinha palavras.

Em seguida, Fabiana completou:

- Eu estava no hospital, ela me ligava de dentro do banheiro.

Em outro momento, a famosa também contou como está sendo acompanhar o crescimento da irmã mais nova, que tem 15 anos de idade, e ver ela amadurecer.

- Posso dizer que está sendo maravilhoso. Eu brincava que a Rafa era do time das mais novas, então não ficava no nosso time das mais velhas. Só que agora ela passou para o nosso time, entendeu? Ela é uma baita companhia, super gostoso de estar junto.

A adolescente concordou:

- A gente é amiga, além de irmã.

E Fabiana finalizou:

- A gente está super grudada, é muito gostoso, estou amando.