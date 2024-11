Taka destaca união da comunidade cristã: 'Diadema é do Senhor'

Na noite deste sábado (16), o prefeito eleito de Diadema, Taka Yamauchi (MDB), participou de um evento religioso realizado na Assembleia de Deus Ministério Santo Amaro, em Diadema, como parte do Congresso Despertar. Eleito com uma vice evangélica ligada à Igreja Internacional da Graça de Deus, Andreia Fontes (PL), o futuro chefe do Paço diademense expressou sua gratidão pela acolhida da comunidade cristã local e destacou a importância da fé no processo de transformação social.

Em seu discurso, o prefeito eleito fez questão de reconhecer que suas conquistas e a chegada ao cargo de prefeito foram fruto da força e da orientação de Deus, enfatizando o valor da união e da pureza de intenções em momentos decisivos. "Se hoje estamos aqui, foi pela força dele. A gente sabe o quanto é importante essa união de todos, essa pureza que a gente tem no coração", afirmou. Ele também reforçou seu compromisso com a cidade, declarando: "Tenho certeza que Diadema é do Senhor."

Taka agradeceu ao convite enfatizando a "atmosfera profunda de unção" vivida no evento. Ele reforçou o impacto do encontro, ressaltando que o Congresso Despertar "representou uma união de propósito entre os presentes, simbolizando a força da comunidade cristã e o poder transformador da fé.

"Foi uma noite de adoração e comunhão, onde sentimos de forma poderosa a presença do Espírito Santo", declarou, destacando o fervor das orações e o clamor por bênçãos e direção divina.

Taka finalizou sua participação com uma mensagem de gratidão. "Que Deus continue abençoando a igreja e todos os envolvidos na organização deste evento tão significativo", concluiu o futuro prefeito, que também afirmou estar mais fortalecido na fé e inspirado pela experiência.