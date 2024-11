Viih Tube exibe momento em que Lua interagiu com Ravi pela primeira vez no hospital: Ela é muito amorosa e carinhosa

Após receber alta hospitalar, Após receber alta hospitalar, Viih Tube e Elizer já haviam mostrado aos seguidores alguns momentos dos dois filhos juntos no carro e já em casa. Agora, a influenciadora também exibiu como foi a primeira vez em que eles se viram.

O primeiro encontro de Lua e de Ravi aconteceu ainda no hospital, apenas dois dias após o pequeno nascer. Para o tão esperado encontro, a menininha de um ano de vida e o recém-nascido usaram roupinhas combinando.

No vídeo compartilhado no Instagram, a pequena surge toda animada correndo de encontro à mãe e depois dá um show de fofura enquanto interage com o irmãozinho mais novo. Para legendar o registro, os papais escreveram:

O primeiro encontro da Lua com o Ravi. Ainda no hospital, no segundo dia de vida do Ravi, levamos a Lua pra conhecer o irmão e foi pra gente um momento muito importante e emocionante. Nós passamos os nove meses imaginando como seria a reação da Lua e ela é muito amorosa e carinhosa.