Marcelo Lima promete 'governo para todos' em evento religioso

O prefeito eleito de São Bernardo, Marcelo Lima (Podemos), participou na noite deste sábado (16) da Conferência da Igreja Batista Vida Plena, onde destacou seu compromisso com a unidade e inclusão na gestão municipal. Durante sua fala, ele reforçou a importância da fé em seu caminho e sua disposição para governar com foco no coletivo.

"Agradecer a Deus sempre", escreveu em suas redes sociais após o evento. Ele ressaltou o compromisso com uma administração que atenda a todos os segmentos da sociedade, buscando diminuir divisões e promover políticas públicas inclusivas. "A partir do dia 1° de janeiro, sou prefeito de quase 1 milhão de pessoas independentemente do voto, do partido político e da ideologia partidária. Podem ter certeza que faremos um governo voltado para todos que vivem em São Bernardo", afirmou, sendo aplaudido pelo público.

Primeira-dama

A esposa do prefeito eleito, Zana Lima, também agradeceu nas redes sociais: "Que alegria prestigiar, ao lado do meu marido Marcelo Lima, a Conferência da Igreja Batista Vida Plena", disse. "Momento de renovar nossas energias e agradecer a Deus por tantas bênçãos", acrescentou com registros dos momentos de oração.

"Quando tudo iniciou, na vida do Marcelo, eu sempre soube que era um projeto de Deus. Hoje tenho a certeza, mais que honra de ser a primeira-dama, é ter sido escolhida por Deus. Essa é a honra verdadeira", concluiu.