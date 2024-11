Brincando e aprendendo

Já imaginou uma escola onde você pode brincar e aprender ao mesmo tempo? Esse é o princípio nas instituições que seguem o método Montessori. O sistema de educação tem ganhado destaque por apresentar um olhar diferenciado para o desenvolvimento infantil.

Criada no início do século XX por uma médica chamada Maria Montessori, a metodologia faz uma analogia entre crianças e exploradores, pois os dois adoram descobrir coisas novas e aprender sozinhos. Com base nisso, a italiana partiu da hipótese de que os pequenos precisavam de um ambiente adequado que promovesse a autonomia e a liberdade para conhecer coisas novas. Diante desta perspectiva, ela se preocupou em adquirir móveis adequados para as crianças, brinquedos concretos e que buscassem uma organização do raciocínio e, principalmente, a figura de um adulto como um guia, um facilitador desse aprendizado.

Para a moradora de Santo André, Maressa Tosetti, 45 anos, que é pedagoga, especialista em Educação Inclusiva e mestre em Educação, a metodologia tem sido muito procurada por pais hoje em dia. “Acredito que está muito em destaque esse método montessoriano, justamente porque a gente dá muito mais autonomia para criança. Então, existe hoje uma tendência dos pais, que têm procurado uma educação que estimule a curiosidade da criança, que tenha materiais concretos e ao alcance dela”, afirma.

Maressa declara também que a metodologia é inovadora por criar um ambiente favorável ao aprendizado. “Ela vai pensar desde cadeira à atividades no tapete, no chão e armários à altura da criança, para que tenha autonomia de tentar e realizar por si só as atividades diárias de um adulto: o vestir-se, o guardar, o organizar. É nesse sentido que Montessori traz a novidade para o olhar da criança para a época”, diz a pedagoga. “Ela foi pioneira porque, antes, acreditava-se que a criança não era assim. Não era vista como um ser pensante, um ser que tinha essa autonomia”, explica.

O sucesso do método Montessori depende do equilíbrio entre a liberdade oferecida à criança e a orientação constante do adulto. O estímulo ao desenvolvimento integral do aluno, seja emocional, social, cognitivo ou físico, é visto como essencial para que se torne um ser capaz de aprender de forma independente e de se adaptar ao mundo que o cerca.

O pequeno Gael Alves Severo, 4 anos, morador de Diadema, é autista nível 2 de suporte, e passa por acompanhamento da professora de educação especial Simone Abdala, pós-graduada em psicopedagogia educacional, psicomotricidade, educação infantil e Montessori.

Questionado pela equipe do Diarinho sobre os brinquedos e brincadeiras que interage em suas consultas com a profissional, Gael diz que “acha legal” e que “se sente feliz” quando está brincando com ela.

Sua mãe, Milena Alves Quirino, 25 anos, explicou que Gael “vem se desenvolvendo bastante nesse período que tem recebido esse acompanhamento. Ele tem demonstrado bastante interesse em diferentes formas de se expressar e de brincar. Tem melhorado a socialização e a disciplina”, afirma. Ela acrescenta que “ele gosta muito de participar de todas as atividades que a professora Simone oferece, inclusive, às quintas-feiras, ele espera ansiosamente para poder ir até lá, além de ter despertado bastante interesse por todos os brinquedos e atividades que lhe são oferecidas”.

Com sua ênfase na liberdade, na autonomia e na organização do ambiente, o método Montessori é considerado uma abordagem inovadora que transforma a maneira de as crianças se relacionarem com o conhecimento e o mundo, onde ela busca oferecer uma alternativa mais humana e eficaz ao modelo tradicional de ensino, respeitando o ritmo e as necessidades individuais de cada criança.