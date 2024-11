Taka afirma que já está ‘de namoro’ com vereadores da base de Filippi

O prefeito eleito de Diadema, Taka Yamauchi (MDB), já deu início às articulações junto à Câmara para garantir a governabilidade a partir de 1º de janeiro, quando assumirá o Executivo. Segundo o emedebista, além da base já formada, há conversas em andamento com outros vereadores eleitos que não integram seu grupo.

A Câmara diademense conta com 21 parlamentares, sendo que, nas eleições deste ano, 15 vereadores eleitos participaram da frente liderada pelo atual prefeito, José de Filippi Júnior (PT), adversário derrotado por Taka. Caso esses parlamentares permaneçam na oposição, o prefeito terá dificuldades para aprovar projetos.

“Estamos de namoro com aqueles vereadores que não foram eleitos juntamente conosco, mas tenho certeza e convicção de que, nos próximos momentos, tudo vai convergir aos interesses da cidade de Diadema”, afirmou Taka, durante o podcast Política em Cena, do Diário.

Ressaltando o protagonismo do Legislativo e o fato de ser um poder independente, o emedebista prega uma relação pautada no respeito. “Quero parabenizar os vereadores eleitos e com eles poder fazer história na cidade, onde a gente possa, de forma muito harmônica, desempenhar um papel de convergência aos interesses públicos”, pontuou.

O vereador Eduardo Minas (Progressistas), que fará parte da bancada da situação, afirmou ter certeza de que o governo Taka vai buscar, incansavelmente, o diálogo com as forças políticas do Legislativo de forma republicana.

“Compreendo que a força do diálogo é primordial para aquele que está à frente de uma estrutura que foi emanada pela população. É importante essa sinalização pelo prefeito eleito, que já demonstra de forma muito objetiva o respeito que quer e vai demonstrar com a harmonia entre os Poderes: Câmara e sua soberania, e Executivo e sua importância de governar para a cidade como um todo”, destacou Minas.

Oposição

A reportagem confirmou que existe a aproximação entre Taka e alguns vereadores eleitos no grupo de Filippi. Porém, nos bastidores é certo que o namoro anunciado pelo prefeito eleito poderá se estender além do que espera, apesar de a futura bancada de oposição ter afirmado que atuará de forma democrática e responsável.

Ao menos é o que já demonstrou o líder de governo, Josa Queiroz (PT). Na última quinta-feira, o petista por diversas vezes em sua fala na tribuna desafiou o futuro governo a cumprir as promessas de campanha.

“Venceram a eleição afir<CW-10>mando que iriam fazer um novo modelo de gestão. Acompanhei o podcast do Taka e ouvi alguns vereadores que têm articulação política junto ao núcleo dele, já estão falando de orçamento, de diminuição de receita e falta de recursos. Essa leitura não foi feita antes do processo eleitoral?”, questionou.

O petista afirmou, ainda, que só se fala em cumprimento de promessas se houver recursos do Tesouro. “Se não tiver recursos já vai começar a ladainha de que pegaram uma Prefeitura quebrada. Bem-vindo à vida como ela é. Na vida real se administra problemas e são vários os que esta cidade tem.”

Em relação à discussão sobre a separação da Taxa do Lixo da conta de água, Josa falou para os aliados de Taka provarem do próprio veneno. “Para aqueles que fizeram populismo (com a taxa), quero saber como vão se virar, se vão deixar de cumprir uma normativa de obrigação”, disse o petista sobre os vereadores que se dizem contra a cobrança.