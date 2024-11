Gilberto Gil diz que levou apenas meia hora para escrever clássico da música brasileira

Gilberto Gil foi o homenageado do Caldeirão Com Mion deste sábado, 16, na TV Globo. Entre as histórias que contou, a de que a música A Novidade, sua parceria com Os Paralamas do Sucesso em 1986, teria sido escrita em apenas 30 minutos.

"Um dia eu estava em Florianópolis, no hotel. Uma da tarde recebo um telefonema, era o Herbert: Gil, olha, a gente está terminando um disco, tem uma música que tá pronta mas não tem letra. Tá na hora de acabar. Será que você dá um jeito?", contou.

A Novidade

"Ele mandou um cassete pelo correio, fui buscar no centro às duas. Voltei pro hotel, ficava bem defronte à praia. A novidade veio dar à praia/ Na qualidade rara de sereia/ Metade o busto duma deusa maia/Metade um grande rabo de baleia. Aí meia hora depois liguei para ele e disse: tá bom assim? Ele copiou e gravou", continuou Gilberto Gil, destacando a rapidez com que a música surgiu.

Em seguida, Herbert Vianna apareceu confirmando a história por meio de um vídeo: Tinha o material para um disco. Uma das calções faltava a letra. Mandamos para ele, que respondeu imediatamente uma letra tão inspirada quanto A Novidade. A gente ficou: Uau, isso é verdade? Não é possível!"

Gilberto Gil no Caldeirão Com Mion

"Quero continuar fazendo música enquanto eu tiver saúde e gosto, mas quero intensidade menor", disse o Gilberto Gil no palco da atração.

Além de cantar alguns de seus principais clássicos, como A Novidade, Vamos Fugir e Andar Com Fé, ele ouviu depoimentos de artistas como Othon Bastos, Herbert Vianna, Lucio Mauro Filho, que comanda a parte musical da atração, e sua filha, Preta Gil, entre outros.

Na plateia do Caldeirão Com Mion de hoje estavam diversos artistas que são fãs do cantos, como Paulo Ricardo, Arlete Salles, Alice Wegman, Aline Wirley, Juliano Cazarré e Evelyn Castro. Preta Gil, filha do cantor, também participou da homenagem.