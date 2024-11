Gisele Bündchen exibe barriguinha de grávida ao sair de academia

Mostrando a barriguinha com orgulho! Neste sábado, dia 16, Gisele Bündchen foi vista aproveitando o dia em Miami, Califórnia, nos Estados Unidos.

A modelo de 44 anos, que está grávida do terceiro bebê, o primeiro com o namorado, Joaquim Valente, estava com cores neutras. Com uma camiseta regata preta, um boné branco e uma camisa por cima, para fechar o look.

Gisele, que já teve outros dois filhos, do casamento com Tom Brady, ainda não falou sobre como pretende ter o bebê desta vez. Mas em seu livro, a modelo brasileira já abriu o coração sobre parto natural, principalmente em casa e na água. Será que desta vez ela vai escolher essa forma outra vez?