Na COP29, Santo André apresenta programa Moeda Verde

A COP29 – 29ª Conferência das Nações Unidas sobre Mudanças Climáticas –, maior evento mundial sobre questões ambientais, recebeu neste sábado (16) um painel sobre experiências locais e exemplos de boas práticas, e Santo André teve a oportunidade de apresentar o programa Moeda Verde ao mundo.

“Exportar boas práticas nunca foi tão real quanto neste sábado, com a nossa participação na COP29. Santo André segue na vanguarda das ações ambientais e é um exemplo para todo o planeta. Temos muito orgulho de poder compartilhar resultados tão positivos quanto o Moeda Verde, junto de outras ações brasileiras que podem servir de caminho para um futuro cada vez mais resiliente e sustentável”, comenta o prefeito Paulo Serra (PSDB).

O evento deste ano ocorre em Baku, capital do Azerbaijão, e as apresentações brasileiras se concentraram no Pavilhão Brasileiro. Santo André teve quatro propostas selecionadas pelo governo federal entre as 60 escolhidas pelo Ministério do Meio Ambiente e Mudança do Clima e a cidade dividiu o painel com trabalhos dos municípios de Goiânia (Goiás), Paragominas (Pará) e da Capital.

“O Moeda Verde é um exemplo de iniciativa de governança com atuação local que pode ser facilmente replicada em outros municípios e realidades. Um programa de sustentabilidade que já impactou mais de 100 mil andreenses e que funciona, pois conta protagonismo social por parte da população”, explica o superintendente adjunto do Semasa (Serviço Municipal de Saneamento Ambiental de Santo André), Edinilson Ferreira dos Santos, presente em Baku e que representou Santo André junto com a secretária adjunta de Planejamento Estratégico e Licenciamento, Marília Formoso Camargo.

O Moeda Verde, realizado pelo Núcleo de Inovação Social e o Semasa, é uma das principais iniciativas socioambientais de Santo André e consiste na troca de resíduos recicláveis por alimentos hortifrúti. Desde 2017, já foram recolhidas mais de 1,7 mil toneladas de resíduos, encaminhadas integralmente às cooperativas de reciclagem. Em troca, foram distribuídas mais de 340 toneladas de legumes, frutas e hortaliças. O programa está presente em 28 comunidades.

Além do Moeda Verde, os outros três trabalhos selecionados pelo governo federal foram o projeto Santo André 500 Anos, o projeto de reaproveitamento de recursos hídricos no Parque Guaraciaba e o projeto de renaturalização do Córrego GE, importante intervenção com soluções baseadas na natureza.

A 29ª Conferência das Partes da Convenção-Quadro das Nações Unidas sobre Mudanças do Clima (UNFCCC, na sigla em inglês) ocorre até dia 22 no Azerbaijão e reúne representantes dos países signatários, sociedade civil, além de grupos privados e acadêmicos em busca de avanços e medidas que visam o combate às mudanças climáticas de maneira ampla.

Em 2024, o evento discute de forma contundente as ações de financiamento climático, ou seja, segundo o governo federal, o encontro vai definir o volume de recursos que os países desenvolvidos deverão enviar para os países em desenvolvimento, em apoio à transição rumo à economia de baixo carbono. Em 2025, o Brasil será o país anfitrião da COP30, que ocorrerá em novembro na cidade de Belém, no Pará.

A apresentação do painel que contou com a participação de Santo André está disponível na íntegra no canal do YouTube da Apex (Agência Brasileira de Promoção de Exportações e Investimentos), no link direto https://www.youtube.com/watch?v=8YOXGGEEcZ0.