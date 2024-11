Dona Déa revela comportamento dos netos: - Terríveis de levados

Dona Déa surpreendeu ao revelar, durante o programa Conversa com Bial, que foi ao ar na última sexta-feira, dia 15, como seus netos, Romeu e Gael, filhos de Paulo Gustavo com Thales Bretas, se comportam.

A apresentadora começou descrevendo Romeu:

- São terríveis de levados. O Romeu, o mais fofinho de olhinho verdinho, estava tomando café e me disse: Vovó, você tem que cortar essa pelanca aqui. Tem que fazer botox e laser. O Thales é dermatologista, né? Eu perguntei se ele conhecia alguém que tinha feito isso e ficado bonita. Ele falou de uma pessoa, mas respondi: Por isso ela é horrorosa.

Já sobre Gael, ela contou brincando:

- Gael é sonso. Você fala, ele finge que não te escutou. São terríveis, formação de quadrilha.

Além disso, Déa mencionou que ajuda na criação dos netos, que já estão com cinco anos de idade:

- Deixo fazer as coisas, mas tem coisa que não deixo. Sentou na mesa, tem que comer direito, tem que dar bom dia, boa tarde. Não precisa ser simpático, mas tem que cumprimentar as pessoas. Sexta eles vão lá para casa e os avós vão revezando.

Ela também comentou sobre sua vida amorosa aos 77 anos de idade:

- Não tem nenhum [pretendente], quem me dera! Vou arrumar um marido para ter que dar remedinho? Eu não tomo remédio, sou ótima, disse ela, rindo.

Após ser perguntada por Bial se faltavam pretendentes, Déa respondeu:

- Falta de vontade.

Por fim, a apresentadora compartilhou mais sobre a sua relação com os fãs de Paulo Gustavo e também sobre o legado do filho, que morreu em 2021:

- Tenho na minha casa um armário só com roupas dele, mais de 30 perucas, e em Itaipava também tem. Sempre falo com todo mundo. Fico com pena porque as pessoas são fãs de Paulo Gustavo, e quando me veem, vêm falar comigo. Eu tenho que responder, deixar me abraçarem, tenho que tudo, disse emocionada.