Em sua 18ª edição, Desafio de Redação recebe 91.306 textos

A 18ª edição do Desafio de Redação, maior concurso literário do Grande ABC, promovido pelo Diário, foi um sucesso de inscrições. No total, 91.306 textos de estudantes, professores e membros da comunidade estão participando e concorrendo aos prêmios. O número de escolas participantes cresceu em comparação ao ano passado, com 316 no total – contra 314 em 2023.

O tema nesta edição foi “O impacto da Inteligência Artificial na vida real”, definido em votação com parceiros do Desafio e professores das diretorias de ensino da região.

A coordenadora do Desafio, Josiana Abrão, celebrou a marca de inscrições. “Foi uma grande vitória atingir esse número de redações. Para nós é um desafio realizar esse projeto literário. Foi um grande sucesso o que conseguimos nesse ano, atingindo nossos objetivos e superando o número de escolas do ano passado. Estamos muito felizes com o resultado”, disse.

O resultado será divulgado em uma cerimônia no próximo dia 28, no Centro de Formação de Professores Clarice Lispector, em Santo André, com apresentação da jornalista Juliana Bontorim.

Também será possível acompanhar o evento ao vivo no canal do Youtube e nas redes sociais do <CF52>Diário</CF>. “Em breve vamos conhecer os vencedores e convidamos a todos para que acompanhem a cerimônia de premiação na transmissão que faremos on-line”, convidou a coordenadora do concurso, Josiana Abrão.

Além de estimular a leitura, a escrita e o debate a respeito da Inteligência Artificial, um dos principais assuntos da atualidade, o Desafio de Redação, inovou neste ano pela quantidade de prêmios. A grande novidade ficou por conta das duas bolsas de intercâmbio na Inglaterra, com todas as despesas custeadas pela Experimento Intercâmbio, da CVC Corp.

O Desafio de Redação também premiará os estudantes com 15 bolsas universitárias no Centro Universitário FSA (Fundação Santo André), 21 Alexas, quatro celulares, três notebooks, R$ 5.000 para a melhor torcida e certificado de honra ao mérito para os 50 primeiros colocados de cada uma das categorias.

Em relação às bolsas de estudo, esse é o segundo ano em que o concurso mantém esse número de vagas na premiação. Das 15 oportunidades oferecidas, sete serão integrais de graduação para os primeiros colocados de cada cidade da categoria IV (3º ano do Ensino Médio, Telessala e Educação de Jovens e Adultos).

Outras sete bolsas serão para um vencedor por cidade da categoria V (professores), com bolsa integral em um dos cursos de pós-graduação lato sensu EAD oferecidos pela FSA. A 15ª bolsa de estudo da faculdade será para a categoria VI (membros da comunidade), sendo para graduação presencial.

Os ganhadores contemplados pelas bolsas da FSA só poderão utilizá-las após inscrição e aprovação no processo seletivo da universidade.

Em 18 anos ininterruptos de concurso literário, já considerando a edição deste ano, já foram captados pelo Desafio de Redação do Diário mais de 1,5 milhão de textos.