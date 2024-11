Recuperação judicial pode ser divisor de águas para o Azulão

O São Caetano concluiu seu processo de recuperação judicial no último mês, após três meses de trâmites, e busca se reorganizar em meio a dívidas que, segundo os documentos do processo, ultrapassam R$ 70 milhões.

De acordo com o advogado Álvaro Barbosa, que conduziu o clube neste processo na Justiça, do valor total, em torno de R$ 35 milhões pertencem ao plano de recuperação judicial. “A nossa apresentação de plano ainda será aprovada em uma assembleia. Então, os credores é que decidem a forma e o tempo exatos em que o clube terá que quitar a dívida com eles. Porém, com base em outros exemplos, projetamos que o período pode variar entre cinco e 15 anos”, diz.

Para Barbosa, o maior ganho da ação está na capacidade de o São Caetano voltar a ter o foco em suas atividades esportivas, e não em problemas internos. “Essa reorganização autoriza você a pensar no jogo, nos atletas e nos campeonatos, sem precisar focar tanto nas outras questões”, afirmou o advogado.

Barbosa disse acreditar que a recuperação judicial representa um divisor de águas para o clube, marcando uma virada na nos laços com atuais e futuros parceiros comerciais.

A queda da Série A-3 do Campeonato Paulista neste ano intensificou a pressão sobre o São Caetano, que busca recuperar o prestígio perdido nos últimos anos, com polêmicas frequentes, como na última edição da Copa Paulista, quando a equipe realizou a melhor campanha da fase de grupos, mas foi eliminada logo no primeiro mata-mata, após afastar dois jogadores do elenco por “atitudes de indisciplina”, segundo Jorge Machado, atual presidente do clube.

Mesmo diante das dificuldades e fora dos holofotes, Álvaro Barbosa destaca o carinho dos fãs de futebol com o time. “Estive presente no lançamento do Paulistão, e chama a atenção o quanto o clube é bem quisto por muitos. Muitas pessoas, não só da região, mas de todo o Estado, consideram o São Caetano o segundo time do coração”, destacou.

Para ele, além da questão financeira, a recuperação judicial também é uma forma de se conectar novamente com o torcedor.

2025

No próximo ano, o Azulão, até o momento, está confirmado somente na disputa do Campeonato Paulista da Série A-4. A competição, que permite a inscrição de somente cinco jogadores acima dos 23 anos a cada equipe, terá início no dia 22 de janeiro, com duração até o fim de abril.

De acordo com o clube, faltam poucos passos para que a montagem do elenco esteja finalizada e pronta para ser divulgada, com os novos rostos do time, que deve se reapresentar para iniciar os treinamentos de pré-temporada nas últimas semanas deste mês.