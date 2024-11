Ed Gama compartilha vídeo descontraído para celebrar alta hospitalar: Eu venci uma pedra no rim

Ed Gama compartilhou um descontraído vídeo nas redes sociais para contar que recebeu alta hospitalar após sofrer com pedra no rim. Lidando com a situação com muito bom-humor, o apresentador gravou um vídeo dançando em comemoração.

O registro publicado no Instagram começa com o artista apenas de avental médico, touca e com o acesso na veia. Ele dá uma voltinha e acaba mostrando o bumbum por um rápido segundo por conta da veste que tem uma abertura na parte de trás.

Em seguida, Ed aparece usando uma camiseta com o rosto de Luciano Huck estampado, bermuda preta, sandália, óculos escuros estilo Juliet e segurando uma plaquinha que dizia que havia vencido uma pedra no rim.

Na legenda, o famoso escreveu:

A ALTA VEIO! Eu venci uma pedra no rim.

Ed Gama já havia mostrado anteriormente que nunca perde o bom humor quando publicou uma foto em que aparecia com a pedra que estava em seu corpo, uma folha sulfite, fazendo um sinal de tesoura com a mão e legendar:

De boas no hospital brincando de PEDRA x PAPEL x TESOURA.