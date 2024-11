Após receber alta da UTI, Viih Tube revela saudade de Lua e atualiza estado de saúde: Logo vou para casa

Na manhã deste sábado, dia 16, Viih Tube atualizou as redes sociais após receber alta da UTI. Através dos Stories do Instagram, a influenciadora mostrou aos seguidores um vídeo que recebeu de Lua, sua primeira filha com Eliezer, andando pela casa com uma foto dos pais, fazendo carinho no porta-retrato e até levando a imagem da mãe para brincar.

Morrendo de saudades da primogênita, a famosa escreveu:

Filha, querer estar com vocês está me dando forças. A mamãe está com muita esperança de te ver logo, com muita saudade! Já chorei tanto com esse vídeo.

Ao exibir outro registro da menininha de um ano de idade levando o porta-retrato para os lugares em que ia na casa, a ex-BBB adicionou:

Eu preciso de você, e você precisa de mim.

Por fim, Viih publicou uma foto em que surge segurando no colo o caçulinha Ravi, que nasceu na última segunda-feira, dia 11, para falar um pouco sobre o período em que ficou sob observação médica intensiva após precisar receber uma transfusão de sangue. Ela contou que já está melhor e que em breve deve ir para casa.

Enquanto estive na UTI, ele vinha de três em três horas para mamãe e também eram os momentos que mais me davam força. Já saí da UTI e estou no quarto, não fico muito no celular. Mas passando para dizer que estou bem melhor, logo vou para casa.

A famosa havia sido transferida para a UTI do Hospital Maternidade Pro Matre três dias após o parto e recebeu alta na última sexta-feira, dia 15.