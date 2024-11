Em visita à faculdade na Irlanda, Príncipe William ajuda estudante a se desculpar por atraso em aula

Durante uma visita a uma faculdade na Irlanda, o Príncipe William ajudou uma das estudantes a se desculpar pelo atraso na aula. A situação aconteceu na última quinta-feira, dia 14, na Universidade de Ulster.

A aluna Samantha Johnson viralizou no TikTok após publicar o vídeo de William ajudando a garota com uma desculpa real. Com os corredores lotados e o tumulto causado pela chegada do futuro rei à faculdade, Samantha não conseguia chegar a aula e achou uma das melhores maneiras de se redimir.

No vídeo, William se dirige alegre à professora Lesley.

- Lesley, sinto muito pelo atraso. Mas parece que estamos em dia. Eles não acreditariam que você estava aqui, então eu só queria dizer oi, explicou ele em um tom divertido.

Apesar desse momento descontraído, sua chegada à universidade não foi muito alegre devido a manifestantes em frente ao prédio que, tanto na entrada quanto na saída do príncipe, o vaiaram.

Em vídeos registrados e publicados no X, pelo jornalista Kurtis Reid, é possível ouvir as vaias e falas das pessoas ali presentes. Na hora da saída, William acenava para as câmeras indo em direção ao carro e, no fundo, é possível ouvir gritos como: Palestina Livre.