Com 15kms ao Litoral congestionados na Anchieta, Imigrantes trava em 4kms

Desde o último boletim registrado pelo Diário no fim da manhã (15), o congestionamento ainda segue castigando longos trechos das rodovias que conectam o Grande ABC com o Litoral Paulista. Na Imigrantes, os trechos de lentidão somam 20km ao todo; já na Anchieta, 3 horas depois, a situação permanece em 15km travados aos motoristas.

Os dados são da concessionária Ecovias, que administra o Sistema Anchieta-Imigrantes. A companhia colocou o SAI em Operação Descida 7X3 - de modo que, os motoristas utilizem as pistas norte e sul da Via Anchieta, além da pista sul da Rodovia dos Imigrantes para descerem em direção ao Litoral. Com isto, o movimento de subida é realizado somente pela pista norte da Imigrantes.

O congestionamento na Anchieta vai do km 27 ao km 42. Na Imigrantes, a atenção dos motoristas se volta no trecho entre os kms 49 e 53.