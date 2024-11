Jon Bon Jovi e Pitbull unem forças para apresentar It's My Life no Grammy Latino 2025

Quem não conhece o hino de Jon Bon Jovi, It?s My Life, né? A música fica na cabeça e passa de geração para geração, mas, dessa vez, recebeu uma versão inovada e diferente com a voz de Pitbull.

Nesta quinta-feira, dia 15, o Grammy Latino 2025 reuniu o maior número de vozes poderosas no palco da apresentação e Jon Bon Jovi não ficou de fora e agitou o público com um de seus maiores hits.

Com a ajuda do rapper Pitbull, os dois incendiaram o palco do evento que aconteceu em Miami, nos Estados Unidos. E aí, quem mais curtiu o Mister Worldwide com a voz icônica de Bon Jovi?