Brasileiros brilham no tapete vermelho do Grammy Latino 2025

É o Brasil dominando o Grammy Latino! Nesta quinta-feira, dia 14, o evento aconteceu em Miami, nos Estados Unidos, para coroar as vozes mais poderosas de toda a América Latina e homenagear esses talentos que amamos tanto.

Os brasileiros, como sempre, roubaram os holofotes para si ao passarem pelo tapete de vermelho, com muito glitter, mangas longas, cortes ousados e peças brilhantes. Muitas artistas optaram por capas, como IZA, Simone Mendes e Luísa Sonza, que também combinaram na cor preta.

O vestido escuro usado por Sonza para chegar ao tapete vermelho é da marca britânica Deaming Eli, com ombreiras e mangas bem compridas. Já o segundo look é um Vetements, mas ambos são peças desenhadas por Victor Miranda.

Xamã, por sua vez, chegou ao lado da amada, Sophie Charlotte, e até trocou beijinhos com ela por lá. Quem consegue não se derreter por eles?

Ana Castela, que garantiu seu primeiro Grammy aos 20 anos de idade, brilhou muito na cor prateada, cheia de franjas no look composto por um top e short, além do característico chapéu da boiadeira.