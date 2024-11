Santo André será exemplo para cidades após prêmio esportivo

Eleita em 2022 como a Cidade Sul-Americana do Esporte pela Aces, órgão esportivo criado na Bélgica, Santo André servirá de exemplo para outras cidades do País após a criação da Aces Brasil.

Com o início das atividades do braço brasileiro da organização, modalidades e métodos esportivos realizados em Santo André, primeira cidade do País a receber o título, serão levadas para municípios que receberem a Aces.

De acordo com Marcelo Chehade, secretário de Esporte e Gestão Esportiva de Santo André na época da premiação, e atual membro da direção do órgão, Pernambuco é o local que receberá as próximas ações. “A nomeação é importante para lugares que promovem o esporte de maneira democrática em seu território. Vamos levar o que é feito no Grande ABC também para outros locais do Brasil”, explica

Diadema, este ano, é outra cidade da região que também recebeu o título, além de municípios e Estados das regiões Norte e Sul.