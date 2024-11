Feira de emprego recebeu 700 pessoas em Santo André

Aproximadamente 700 pessoas compareceram à segunda edição do Dia D da Empregabilidade para Pessoas com Deficiência, realizada ontem, no Cine Theatro de Variedades Carlos Gomes, em Santo André. No evento, 16 empresas e o Centro Público de Emprego, Trabalho e Renda disponibilizaram 756 vagas para pessoas com deficiência.

Com piso tátil para quem chegava no evento, mapa tátil da distribuição dos estandes, lista de vagas em braille, além de tradutores e intérpretes presenciais e on-line, o Dia D da Empregabilidade deste ano ofereceu ainda ciclo de quatro palestras sobre empregabilidade, que foram acompanhadas por cerca de 100 pessoas, e contou com dez empresas e instituições que expuseram tecnologias assistivas (que visam aumentar a autonomia e a independência da pessoa com deficiência) e serviços que proporcionam a melhoria da qualidade de vida.

“Um dos nossos objetivos no evento, que além da oferta de vagas promoveu palestras e apresentação de tecnologias assistivas, é conscientizar empresas e população sobre a necessidade de incluir a pessoa com deficiência no mercado de trabalho, não só para cumprir cota, mas para que ela possa realmente produzir, ter sua autonomia, sua produção e que também traga resultados. Esse ano consegui agregar esses parceiros para trazer tecnologia assistiva e apresentar para as empresas, porque a gente consegue ter uma maior inclusão com a tecnologia correta para atender a pessoa que está começando a trabalhar”, disse a secretária da Pessoa com Deficiência, Valéria Romero.

Elvis Cardoso, 45 anos, era um dos participantes da feira. Com mobilidade reduzida, foi procurar uma oportunidade no Dia D. Ele trabalhou 14 anos na área administrativa e está há três anos fora do mercado de trabalho. “A maior parte das pessoas quer voltar ao trabalho, quer ser útil. Na verdade, a pessoa com deficiência, quando está em casa, tem a autoestima abalada. Ela se sente inútil porque sabe que tem capacidade para realizar muitas coisas e mostrar que tem a capacidade de ser útil. E na verdade, muitas pessoas conseguem mudar o aspecto da empresa em relação à imagem. Isso porque a pessoa pode levar o que ela conhece, sua experiência para dentro da empresa e fazer crescer de mil maneiras”, disse Cardoso.

O evento, realizado por meio de parceria entre a Secretaria da Pessoa com Deficiência e a Secretaria de Desenvolvimento e Geração de Emprego, fez parte da programação da Semana Municipal de Ciência, Tecnologia e Inovação, iniciativa anual que reúne as principais empresas, instituições de ensino, de pesquisa e agentes do ecossistema de inovação do Grande ABC em uma programação que tem o objetivo de analisar, discutir e conhecer os avanços do setor.