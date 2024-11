Feriado prolongado congestiona Imigrantes ao Litoral

A concessionária Ecovias, responsável pelas rodovias que conectam o Grande ABC ao Litoral Paulista, informaram pontos de lentidão pelo alto fluxo de veículos na Imigrantes durante o começo da noite desta quinta-feira (14).

No momento, os pontos de principal atenção aos motoristas estão entre os kms 32 ao 43, assim como do 66 ao 38. Além disso, em especial para quem dirige na Cônego Domênico Rangoni, ao sentido Guarujá, o tráfego se intensifica nos quilômetros 262, 263 e 264.

OPERAÇÃO

O SAI está em Operação Descida 7X3, ou seja, o motorista utiliza no sistema as pistas norte e sul da Via Anchieta, além da pista sul da Rodovia dos Imigrantes para descer em direção ao Litoral. Já a subida é realizada somente pela pista norte da Imigrantes.