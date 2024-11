Filósofo Cortella lança seu terceiro livro infantojuvenil, sobre fake news

Entre reflexões sobre as fake news (na tradução, informações falsas), o professor e filósofo Mario Sergio Cortella estreia na abertura da Livraria das Perdizes a obra 'Conectados, mas com cuidados!'. O evento está marcado para esta segunda-feira (18), às 18h30. Na trama assinada junto ao jornalista Paulo Jebaili e ao ilustrador Edu Fusco, os pequenos Ana e Otto se deparam com uma promoção mentirosa no restaurante do amigo Felippo, o que se torna a porta para uma jornada de descobertas didáticas ao leitor, sobre como identificar em quais notícias se deve crer.

Segundo dados da Agência Brasil, 90% dos brasileiros admitem já terem caído em alguma fake news. No livro, mexer com a emoção do leitor é posto como uma das principais construções das inverdades vestidas de verdade.

Para além disso, a expansão da internet só aumenta os episódios - como defende parte da obra na qual o Diário teve acesso com exclusividade. "Na realidade, boatos, teorias absurdas, informações inverídicas sempre existiram. A questáo é que esse tipo de mentira costumava ficar restrito a alguns núcleos de convivência: famílias, vizinhança, pequenas vilas ou cidades. Hoje, num mundo altamente conectado, essas notícias se espalham com muito mais velocidade e têm um alcance muito maior", explica um trecho.

A Livraria das Perdizes fica na Rua Bartira, 317, no Bairro Perdizes da Capital. Os exemplares também podem ser adquiridos pelo www.cortezeditora.com.br.