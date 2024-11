Rihanna aposta em saia ousada com fenda até o quadril

Sempre dando um show de estilo, Rihanna encantou os fãs ao usar uma saia para lá de ousada no passeio noturno que fez por Los Angeles, Califórnia, Estados Unidos. Além da peça vermelha, ela também usou uma camisa com o nome do filho caçula.

O look de Riri contou com um xale diferentão em formato de raposa que surpreendeu os internautas que elogiaram a mamãe orgulhosa. A cantora aproveitou para mostrar o amor aos filhos com uma camisa com o nome de Riot.

O pequeno é o segundo filho de Rihanna com A$ap Rocky, que assumiram o relacionamento em 2019. Três anos depois, em maio de 2022, RZA o primeiro bebê deles nasceu, e pouco mais de um ano depois, em agosto de 2023, Riot veio ao mundo.