Netflix lança teaser de De Volta à Ação, com Cameron Diaz e Jamie Foxx

A Netflix acaba de liberar o teaser do aguardado filme de ação e comédia, De Volta à Ação, que estreia globalmente no dia 17 de janeiro de 2025. O longa reúne as estrelas Cameron Diaz e Jamie Foxx, que deixaram a aposentadoria de lado para protagonizar esta Produção Original Netflix, prometendo muita adrenalina, reviravoltas e humor para a família toda.

O filme ainda conta com o apoio de um elenco estrelado, com as atuações de Glenn Close, Kyle Chandler, Andrew Scott e Jamie Demetriou, garantindo ainda mais emoção à trama.

De Volta à Ação é dirigido por Seth Gordon (conhecido por Quero Matar Meu Chefe) e co-escrito com Brendan O’Brien (Vizinhos), e conta a história de Emily (Cameron Diaz) e Matt (Jamie Foxx), um casal que abandona suas carreiras como agentes de uma divisão secreta da CIA para começar uma nova vida em família, e são forçados a voltar ao perigoso mundo da espionagem quando suas identidades são reveladas.

Prepare-se para um retorno explosivo de Cameron Diaz e Jamie Foxx em De Volta à Ação - em 17 de janeiro de 2025, só na Netflix.

https://www.youtube.com/watch?v=vN8Y3IwZJXE