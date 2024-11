'Chico Bento e a Goiabeira Maraviosa' terá primeira grande exibição na CCXP24

Fazendo sua primeira pré-estreia nas telonas, o longa Chico Bento e a Goiabeira Maraviosa promete conquistar o público da CCXP com uma sessão especiar antes de sua chegada aos cinemas, prevista para 9 de janeiro de 2025. A exibição será no dia 8 de dezembro, às 11h, abrindo o último dia do maior evento geek do mundo. O evento contará com a presença da turma da Vila Abobrinha, trazendo os intérpretes de Chico Bento (Isaac Amendoim), Zé Lelé (Pedro Dantas), Rosinha (Anna Julia Dias), Zé da Roça (Guilherme Tavares), Hiro (Davi Okabe) e Tábata (Lorena de Oliveira). Ao lado deles, também estarão o diretor Fernando Fraiha e o diretor-executivo da Mauricio de Sousa Produções, Marcos Saraiva.

"Trazendo a magia da roça para os palcos mais esperados do ano no ramo do entretenimento, a CCXP se consolida como a vitrine ideal para exibir Chico Bento e a Goiabeira Maraviosa pela primeira vez. Com uma pré-estreia exclusiva, o evento terá a oportunidade de conferir mais uma vez o poder das histórias de Mauricio de Sousa em cativar o público, antes mesmo de chegar aos cinemas", comentou Marcos Saraiva, diretor-executivo da MSP.

Chico Bento e a Goiabeira Maraviosa marca mais um capítulo da franquia live-action inspirada nas histórias em quadrinhos de Mauricio de Sousa. Turma da Mônica - Laços e Turma da Mônica - Lições, seus antecessores, venderam juntos 2,8 milhões de ingressos. Depois de levar o Bairro do Limoeiro às salas de cinema de todo o país, a Mauricio de Sousa Produções vai até a roça fictícia para buscar outros personagens queridos da literatura infantil. Dessa vez, o público terá a oportunidade de mergulhar nas aventuras do carismático Chico Bento e de seus amigos.

Com roteiro escrito por Elena Altheman, Fernando Fraiha e Raul Chequer, Chico Bento e a Goiabeira Maraviosa tem produção assinada pela Biônica Filmes, com coprodução da Mauricio de Sousa Produções, Paris Entretenimento e Paramount Pictures, distribuição da Paris Filmes e apresentação da Brasilprev Seguros e Previdência S.A.

Serviço CCXP24

Datas: de 5 de dezembro a 8 de dezembro de 2024.???

Local: São Paulo Expo - Rodovia dos Imigrantes, 1,5KM - São Paulo/SP

