G20 Social: Rio é capital do G20 graças à compreensão do presidente Lula, diz Paes

O prefeito do Rio de Janeiro, Eduardo Paes, abriu as conferências do G20 Social, que está sendo realizado no Museu do Amanhã, no Centro da cidade, agradecendo ao presidente Luiz Inácio Lula da Silva, que criou a versão social incluindo a população brasileira dentro do encontro de cúpula das 20 principais economias do mundo.

Começando com quase uma hora de atraso, a abertura teve momentos de tensão devido à falta de organização no local, o que chegou a dificultar a entrada de algumas pessoas, como a deputada Jandira Feghali (PCdoB-RJ).

Paes brincou com a primeira-dama, Janja da Silva, presente no evento de abertura, dizendo que, por ela, Lula ficaria mais tempo na cidade, mas não obteve a concordância de Janja, que preferiu evitar polêmicas. Mesmo assim, Paes agradeceu a Lula e disse que o Rio se orgulha de ser "a cara do Brasil".

"Rio é a capital do G20 graças à compreensão do presidente Lula. Sentimos orgulho de ser a cara do Brasil para o mundo. G20 Social é legado fundamental desse encontro. É preciso ouvir o que o cidadão quer, o que a sociedade quer", disse Paes durante o discurso de abertura.

Compõem ainda a mesa de abertura o chefe da secretaria geral da Presidência da República, Márcio Macedo; o ministro das Relações Exteriores, Mauro Vieira; o ministro da Educação, Camilo Santana; e a ministra da Cultura, Margareth Menezes.