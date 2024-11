Aquelas ruas de Paranapiacaba. De terra, pintadas de carvão. E o teatro em Santo André ...de resistência, avassalador.

“Adoro quando sou chamada a falar em Santo André, porque Santo André é a minha cidade”.

Sonia Guedes, ao encerrar sua entrevista ao jornalista Leonardo Bueno, dentro do programa “Cidade Futuro”, levado ao ar em 3 de março de 2004.

A entrevista durou oito minutos e a gravação foi recuperada, digitalizada e tratada pelo jornalista Júlio Bastos, como parte do projeto de recuperação da história gravada de Santo André.

Sonia Guedes lembrou a infância passada em Paranapiacaba, onde nasceu, a mudança para a área urbana de Santo André quando tinha 12 anos e os passos iniciais de carreira como atriz.

NOSSA DAMA DO TEATRO

Lembro das ruas de Paranapiacaba forradas com resíduos de carvão das máquinas, margeadas por rosinhas silvestres e pinheiros, como vemos nos filmes do interior da Inglaterra.

Vim para Santo André com 12 anos e iniciei carreira teatral aos 21. Mesmo assim meu pai me acompanhava em todos os ensaios e apresentações. Existia um preconceito, o da mulher trabalhar em teatro.

Fiz teatro amador com Antonio Chiarelli durante 14 anos. Fundei o CPC (Centro Popular de Cultura), junto ao Sindicato dos Metalúrgicos. Fundei com o Antonio Petrin e com a colaboração das alunas da Fundação Santo André a Escola de Arte Dramática.

Existia em Santo André uma plateia muito limitada e que só gostava de comédias leves. Fizemos um programa de formação de plateia. As alunas da Fundação faziam palestras nas escolas gratuitamente e traziam os alunos para assistir aos espetáculos.

Havia dias que fazíamos três sessões lotadas no antigo Teatro de Alumínio. Iniciava o movimento, abraçado pelo prefeito Fioravante Zampol, para a fundação do Teatro Municipal.

PARA SEMPRE

Sonia Guedes lembra de nomes como o de Eleny Guariba, chamada por ela de a “Mártir do Teatro”.

Foram apenas oito minutos de entrevista recuperados. E quantas histórias. Santo André não pode interromper este projeto. Não pode deixar que dois mil audiovisuais se percam. Este é o desafio. Avante, Júlio Bastos.

NO AR – Em entrevista à TV do Diário, Júlio Bastos cita a fita que recuperou com a voz e imagem de Sonia Guedes.

AMANHÃ EM MEMÓRIA – Professora Glorinha, a que fez de um quadro negro o seu gesto em defesa da categoria pelas ruas de Santo André, Grande ABC, por toda parte.

Crédito da foto 1 – Reprodução: Renan Soares

SONIA GUEDES. A minha infância foi muito bonita em Paranapiacaba. Fui a oradora oficial da escola. Declamava. Foi o início da minha carreira artística

DIÁRIO HÁ 30 ANOS

Sexta-feira, 18 de novembro de 1994 – Edição 8861

MANCHETE – FHC, presidente eleito da República, pedia austeridade a eleitos.

SANTO ANDRÉ – Tramitava na Câmara Municipal um projeto que tornava obrigatório o uso do cinto de segurança na cidade, a exemplo da lei então recém-empossada em São Paulo.

RELIGIOSIDADE – Procissão abria a 8ª festa em louvor a Santo André, iniciativa da SAB de Vila Metalúrgica, em Utinga.

EM 18 DE NOVEMBRO DE...

1889 - Quatrocentões de São Paulo aderiam à nova forma de governo, a República, durante reunião realizada no Teatro São José.

1899 - Nasce Luiz Antonio Angeli, Gijão, no Núcleo Colonial de São Bernardo, onde faleceu em 22 de novembro de 1983.

1904 – Protestos no Rio de Janeiro contra a obrigatoriedade da vacinação antivariólica.

Em editorial, “Le Temps”, jornal francês, criticava os positivistas brasileiros.

1959 - Presidente Juscelino Kubitschek inaugurava oficialmente a fábrica da Volkswagen em São Bernardo.

1969 - Governador Abreu Sodré e o comandante do II Exército, general Canavarro Pereira, entronizavam a Bandeira Nacional na Faculdade de Direito de São Bernardo.

Pelo Estadual de Voleibol Feminino: Randi, de Santo André, 3, Palmeiras 0, em jogo disputado no Clube Bochófilo.

1979 - Celebrada a missa inaugural da igreja da Vila Linda - Paróquia Cristo Operário -, em Santo André.

HOJE

Dia do Conselho Tutelar

Dia Nacional do Notário e do Registrador

Dia do Colecionador.

MUNICÍPIOS BRASILEIROS

No Paraná, hoje é o aniversário de Agudos do Sul, Floresta, Ivatuba e Janiópolis.

Em Alagoas, Porto Real do Colégio.

Santa Salomé de Cracóvia

18 de novembro

Princesa polonesa (1211-1268). Ainda criança, foi prometida em casamento a Colomano, filho do rei da Hungria. Após a morte do marido, tornou-se religiosa clarissa e desempenhou o cargo de abadessa.

Ilustração: Franciscanos (divulgação)