Kits de pintura, chinelo personalizado, mini regador... Bruna Biancardi mostra lembrancinhas da festinha de um ano de Mavie

A festinha de um ano de idade da filha de Neymar Jr. e Bruna Biancardi, Mavie, continua conquistando corações - e os papais ainda se derretem por cada detalhe.

A festa aconteceu no último sábado, dia 9, com o tema Ateliê de Arte da Mavie. E nesta quinta-feira, dia 14, Bruna mostrou nos Stories de seu Instagram algumas lembrancinhas dos convidados, que contaram com sete opções!

A influenciadora iniciou mostrando os pins para Crocs e chinelos personalizados, com estampas diferentes, e explicou que essas eram lembrancinhas entregues durante a festa. Ela continuou mostrando uma almofada para colorir, que vinha acompanhada de algumas canetinhas.

Em seguida, ela mostrou os kits de pintura com duas opções diferentes, que vinham com mini tela, pincéis, tintas e até toalhas para ajudar na bagunça. Também tinha um cestinho de jardinagem com pás, regador, um modo de preparo, vasinhos com semente, terra e pedrinhas para decoração, além de um avental para cada criança.

Acha que terminou? Bruna continuou mostrando uma caixa em formato de casinha com as escritas Ateliê de Arte da Mavie, que vinha recheado de lápis de cor, massinha, um caderno, forminhas e até um quebra-cabeça. Para finalizar, uma caixa com um estojo recheado de lápis e canetinha, giz de cera e um caderno. Opções não faltaram e foi realmente um ateliê, não é?