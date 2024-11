Jacaré. Sinfonia Inacabada. King-Kong. Caixotinho. Goiabada. Bossa Nova. Frescões. Gabriela. Falamos de transportes...

NTU é a sigla da Associação Nacional as Empresas de Transportes Urbanos. Coube a ela lançar este livro, em agosto de 2007, comemorativo aos seus 20 anos.

Em 300 páginas, uma bíblia ilustrada do setor que conduz o leitor a tempos imemoriais. Por exemplo: como se deslocavam os humanos no tempo das cavernas. A resposta é dada por ilustrações datadas de 2.800 a 2.500 anos antes de Cristo.

Aí você folheia o livro e acompanha a evolução dos veículos ao longo dos séculos 19, 20, e chega ao novo milênio. Veículos e seus apelidos – tão comuns entre os antigos; hoje, novidades entre nós.

Alguns casos:

Os bondes “Taioba” ou “Caradura”, que começam a rodar no século 19.

Os ônibus “Jacaré” da Light, dos anos 1920.

O “Sinfonia Inacabada” da Volvo, na década de 1930.

O “King-Kong”, de mecânica inglesa, carroceria da Grassi, que fazia o trajeto São Paulo a Santos no início da Era da Via Anchieta.

Um “Papa-Fila” carioca de 1955.

O “Caixotinho” Chevrolet apresentado em 1957.

O Caio “Goiabada” fotografado em 1958.

O “Bossa Nova”, também da Caio, de 1959.

Os “Frescões” cariocas dos anos 70.

O “Gabriela” apresentado em 1976, com chassi Mercedes-Benz.

Dos apelidos às curiosidades. A bilhetagem, por exemplo, das primeiras fichas do auto/ônibus aos vale-transporte populares do tempo em que o livro da NTU foi lançado, em 2007.

E 17 anos se passaram desde que o livro foi lançado. Verifiquem quanta coisa mudou desde então. A começar da bilhetagem eletrônica...

Em 2008, "Conduzindo o Progresso" recebeu o 9º Prêmio de Excelência Gráfica Jorge Salim, promovido pelo Sindigraf.

E O GRANDE ABC?

Os irmãos Beatriz e João Antonio Setti têm realizado importante trabalho de construção histórica em suas empresas. E histórias tão saborosas quanto às reunidas pela NTU tem vindo à tona.

A história dos ônibus da Viação ABC ganha vida com o conjunto de veículos descobertos e restaurados. Um museu do transporte em São Bernardo, ilustrado pela fala dos seus colaboradores. Material que muita memória ainda vai render.

BIBLIA DO TRANSPORTE. O livro da NTU: obra do Escritório de Histórias escrito por Eurico Galhardi e Paulo Pacini

Vital Brazil.

Atualíssimo

Texto: Milton Parron

Vital Brazil Mineiro da Campanha, nascido na cidade de Campanha, Minas Gerais, em 28 de abril de 1865, foi um importante médico sanitarista, cientista, imunologista e pesquisador brasileiro, de renome internacional.

Foi ele quem fundou e instalou o Instituto Butantan em fevereiro de 1901.

Poucos anos antes, comovido com a morte de uma criança picada por cobra em Botucatu onde, então, ele residia, entregou-se a incansáveis pesquisas até que, em 1903, conseguiu formular o soro antiofídico que continua salvando milhares de pessoas picadas por cobra anualmente.

Sua história de vida é um exemplo e por essa razão, para melhor conscientizar a geração de agora sobre a importância dos estudos, o programa Memória volta ao tema.

Os depoimentos são dos próprios filhos do dr. Vital e, por fim, o programa se encerra com uma declaração dele próprio dada em 1948, dois anos antes de sua morte.

DIÁRIO HÁ 30 ANOS

Quarta-feira, 16 de novembro de 1994 – Edição 8859

MANCHETE – Covas governador vai priorizar a Universidade do ABC.

Na primeira entrevista como candidato virtualmente eleito, tucano prometia conduzir obra no Ribeirão dos Meninos e atacar enchentes na região.

“Vamos dar ao ABC a importância que tem no contexto do Estado e do País”, declarava Mário Covas.

De 95,8% dos votos válidos apurados até 23h45 de ontem (15-11-1994), Covas tinha 56,1% e Francisco Rossi, candidato do PDT, 43,9%.

EDITORIAL – A hora das propostas. Urge saber como o novo governador pretende recuperar a capacidade de investimento do Estado.

EM 16 DE NOVEMBRO DE...

1889 - Instalado o Governo Provisório no Estado de São Paulo, antiga Província.

1904 – Nos festejos de 15 de novembro, o Centro de São Paulo ganhava uma atração extra: a iluminação elétrica feita a lâmpadas multicores em ruas como a Quinze de Novembro, estendidas em fios que se cruzavam em todas as direções.

Escrevia o “Correio Paulistano”: desde o Largo da Sé até o do Rosário, viam-se correr de ambos os passeios uma longa fila de lindos vasos de flores naturais, palmas e coqueiros.

1944 - Inaugurado o primeiro telefone público do Distrito de Mauá, na Rua Rio Branco, em estabelecimento da família Pereira e bem perto da estação ferroviária.

MUNICÍPIOS BRASILEIROS

No Estado de São Paulo, hoje é o aniversário de Águas de Lindóia. Elevado a município em 1954, quando se separa de Serra Negra.

Pelo Brasil: Borda da Mata, a cidade do prefeito Newton Brandão, de Santo André, e Santo Antônio do Monte, ambas de Minas Gerais; e a paranaense Guamiranga.

HOJE

Dia Internacional para a Tolerância

Dia do Policial Federal

Dia Nacional de Atenção à Dislexia (lei nº 13.085, de 8-1-2015)

Dia da Pátria na Síria

Dia da Tradição Oral.

Santa Gertrudes

16 de novembro

(Alemanha, Eisleben, Saxônica, 1256 – Helfta, 1302). Uma das maiores místicas da Idade Média. Incentivadora da devoção ao Coração de Jesus. Padroeira de Cosmópolis, interior de São Paulo.

Ilustração: Catedral de Petrópolis (RJ)