Obituário - 18 de novembro de 2024

SANTO ANDRÉ

Francisco de Paula e Silva, 102. Natural de Monte Belo (Minas Gerais). Residia no Jardim Guarará, em Santo André. Tecelão aposentado. Dia 13. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.

Alice Ramos Finco, 90. Natural de Santo André. Residia na Vila Pires, em Santo André. Dia 13. Cemitério da Saudade, Vila Assunção.

Maria Creuza Vitória de Jesus, 85. Natural de São Cristóvão (Sergipe). Residia na Vila Scarpelli, em Santo André. Dia 13. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.

Paulo Alves de Lima, 68. Natural de Miracatu (SP). Residia no Parque Novo Oratório, em Santo André. Ferramenteiro. Dia 13. Memorial Jardim Santo André.

Juarez Machado de Melo, 64. Natural de Maringá (Paraná). Residia na Vila Suíça, em Santo André. Padeiro. Dia 13. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.

Solange Aparecida Torresi, 64. Natural de São Paulo, Capital. Residia na Vila Alzira, em Santo André. Artesã. Dia 13. Cemitério da Saudade, Vila Assunção.

Maria Luiza Alves Moreira, 60. Natural de Santo André. Residia no Jardim do Estádio, em Santo André. Dia 13. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.

José Carlos de Souza, 55. Natural de São Paulo, Capital. Residia no Parque Santa Madalena, em São Paulo, Capital. Vendedor. Dia 13, em Santo André. Crematório Vila Alpina.

Marcos Antonio Baptista, 54. Natural de São Bernardo. Residia no Jardim Bom Pastor, em Santo André. Dia 13. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.

Josué Máximo dos Santos, 31. Natural de São Caetano. Residia no Jardim Alzira Franco, em Santo André. Pintor. Dia 13. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.

SÃO CAETANO

Marcos Ortega, 70. Natural de São Paulo, Capital. Residia no Centro de São Caetano. Dia 13. Cemitério da Saudade, bairro Cerâmica.

MAUÁ

Joaquim Domingues de Faria, 64, Natural de Santo Antonio do Palmital (Paraná). Residia na Vila Vitória, em Santo André. Dia 13, em Santo André. Vale dos Pinheirais.

Nicole da Silva Pires, 22. Natural de São Paulo, Capital. Residia no Jardim Sapopemba, em São Paulo. Estudante. Dia 13, em Santo André. Vale dos Pinheirais.