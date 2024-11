Obituário - 14 de novembro de 2024

SANTO ANDRÉ

Maria de Lourdes Mantovani, 90. Natural de Orlândia (SP). Residia no Parque Erasmo Assunção, em Santo André. Dia 9. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.

Oldamir de Paula, 90. Natural de São Simão (SP). Residia na Vila Alpina, em Santo André. Dia 9. Cemitério Cristo Redentor, Vila Pires.

Primo Ribeiro da Silva, 90. Natural de São Francisco (Minas Gerais). Residia no Centro de Santo André. Dia 9, em Santo André. Parque Hortolândia, em São Paulo.

Arnaldo Rocha de Araújo, 86. Natural de Vitória da Conquista (Bahia). Residia no Conjunto Mascarenhas de Morais, em São Paulo. Dia 9, em Santo André. Memorial Jardim Santo André.

Beatriz Dorta dos Santos, 80. Natural do Alto Alegre (SP). Residia no bairro Jardim, em Santo André. Dia 9. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.

Marina Silva Santos, 80. Natural de São Paulo, Capital. Residia na Vila Alzira, em Santo André. Dia 9, em Santo André. Cemitério Municipal de Itu (SP).

Dilma Mazza, 79. Natural de Cedral (SP). Residia na Vila Alzira, em Santo André. Dia 9. Cemitério Cristo Redentor, Vila Pires.

Cícero Bezerra da Silva, 75. Natural do Estado de Pernambuco. Residia no bairro Tamanduateí, em Santo André. Dia 9. Memorial Jardim Santo André.

Ana Lúcia Macedo Miazaki, 74. Natural de Neópolis (Sergipe). Residia no Jardim Ana Maria, em Santo André. Dia 9. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.

Doralice Fanti Martinez, 73. Natural de São Paulo, Capital. Residia no Jardim Iva, em São Paulo, Capital. Dia 9, em Santo André. Cemitério da Quarta Parada, na Capital.

Paulo Sérgio Montalvão Galdino, 63. Natural de São Paulo, Capital. Residia no bairro Camilópolis, em Santo André. Dia 9. Crematório Vila Alpina.

Rosângela Hitomi Tamasiro Barbosa, 61. Natural de Santo André. Residia no Parque Marajoara, em Santo André. Balconista. Dia 9. Cemitério Cristo Redentor, Vila Pires.

Everaldo Ferreira da Silva, 57. Natural de Caruaru (Pernambuco). Residia no Parque João Ramalho, em Santo André. Montador de móveis. Dia 9. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.

Rosely Terra de Oliveira de Andrade, 57. Natural de Marabá Paulista (SP). Residia no Jardim Utinga, em Santo André. Modelista. Dia 9. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.

José Pereira de Oliveira, 46. Natural de Piripiri (Piauí). Residia na Vila Metalúrgica, Utinga, em Santo André. Armador. Dia 8, em Santo André. Cemitério Municipal de Brasileira (Piauí).

Rodrigo Esquecula Sant’Ana, 36. Natural de São Paulo, Capital. Residia na Vila Suíça, em Santo André. Motorista de aplicativo. Dia 9. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.

SÃO BERNARDO

Cristina Fresolone Venâncio, 93. Natural de São Bernardo. Residia em Mongaguá (SP). Dia 9. Cemitério de Vila Euclides.

SÃO CAETANO

Nair Conceição da Silva, 66. Natural de São Caetano. Residia no bairro São José, em São Caetano. Dia 9, em Santo André. Cemitério da Saudade, bairro Cerâmica.

Levi do Carmo de Paula, 64. Natural do Ipiranga (SP). Residia no bairro São José. Dia 9. Cemitério da Saudade, bairro Cerâmica.

Orlando Silva, 55. Natural de Santo André. Residia no bairro Cerâmica, em São Caetano. Dia 9. Cemitério da Saudade, bairro Cerâmica.

DIADEMA

Maria da Conceição Martino, 85. Natural de Conselheiro Lafaiete (Minas Gerais). Residia no bairro Rudge Ramos, em São Bernardo. Dia 9, em Diadema. Cemitério dos Casa.

Amanda Santos Silva, 22. Natural de Diadema. Residia no bairro Casa Grande, em Diadema. Dia 9. Vale da Paz.

MAUÁ

João Batista dos Santos, 77. Natural de São Paulo, Capital. Residia na Vila Assis Brasil, em Mauá. Dia 9, em Santo André. Cemitério Santa Lídia.

Silmara da Silva Alencar, 39. Natural de Inajá (Pernambuco). Residia no Jardim Anchieta, em Mauá. Assistente social. Dia 9, em Santo André. Cemitério Santa Lídia.

RIBEIRÃO PIRES

Maria do Socorro Costa, 87. Natural do Estado do Piauí. Residia no bairro Pouso Alegre, em Ribeirão Pires. Dia 9. Cemitério São José.

Odair Michelucci, 74. Natural de São Paulo, Capital. Residia no bairro Roncon, em Ribeirão Pires. Dia 9. Cemitério São José.

Antonio de Menezes, 67. Natural de Tupã (SP). Residia na Vila Fortuna, em Ribeirão Pires. Dia 9. Cemitério São José.

Raulino José da Costa Junior, 46. Natural de Ribeirão Pires. Residia no bairro Santa Luzia, em Ribeirão Pires. Cemitério São José.