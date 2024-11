John Stamos apoia Dave Coulier após diagnóstico de câncer em estágio avançado: Estarei ao teu lado

A amizade é tudo! John Stamos usou suas redes sociais para prestar todo seu apoio ao amigo Dave Coulier após ele revelar que foi diagnosticado com linfoma não Hodgkin estágio 3, aos 65 anos de idade.

Com um carrossel de fotos, Stamos chamou o amigo de irmão e falou que sempre estará ao lado dele.

Meu irmão do dia 1. Amo-te Dave Coulier e estarei ao teu lado para tudo, escreveu.

A atriz Candace Cameron Bure, que também esteve ao lado de Dave em Três é Demais, postou uma entrevista do ator em seus stories e declarou que está orando pelo amigo nesta jornada.

Estamos orando com ele nesta jornada e estamos com ele em cada passo do caminho, escreveu.

Além de revelar o diagnóstico, Dave contou que será avô pela primeira vez e que a doença o fez ter uma nova perspectiva de vida.