Polícia de S.Bernardo intercepta van escolar com 300 kg de maconha

Na terceira ação coordenada seguida em menos de 20 dias, a Polícia Civil de São Bernardo apreendeu na quarta-feira (13) mais 485 tijolos de maconha (302 kg), que estavam em uma van escolar que saiu de Cotia, na Região Metropolitana, e tinham como destino a cidade do Grande ABC. Com mais essa apreensão, o total de maconha confiscado nas ações chegou a 910 kg.

De acordo com o registro policial, a operação de quarta-feira teve início a partir de uma apreensão menor, de cerca de 6 kg, ocorrida há cerca de duas semanas, que levou a uma investigação e acabou apontando a possível ocorrência em Cotia.

Uma equipe do 1º Distrito Policial foi destacada e monitorou a van escolar, que foi interceptada. Em interrogatório, o condutor do veículo, Juceliano Alves de Araújo, disse que havia sido contratado para fazer o transporte de embalagens contendo roupas. Ele afirmou ainda que só tomou ciência de que estaria transportando drogas quando foi abordado pelos policiais civis.

“Vale destacar a audácia dos criminosos, uma vez que utilizaram para o transporte (da droga) uma van escolar”, disse a delegada Kelly Cristina Sacchetto, titular da Seccional de São Bernardo.

“É mais uma grande apreensão de substância entorpecente, em continuidade das investigações deflagradas junto.ao 1º DP de São Bernardo para o combate ao tráfico de drogas, que culminaram na apreensão de 910 kg de maconha. Os trabalhos de Polícia Judiciaria continuam, pois a repressão de tal crime visa blindar a cidade e a região do comércio ilegal dessas substâncias”, continuou a delegada.

Ainda segundo o relato do motorista da van, todos os pacotes teriam sido entregues a ele em frente a um lava-rápido localizado em Cotia, por dois homens que ele disse não conhecer, sendo que um deles seria o seu contratante, identificado como José. A equipe de policiais foi ao local, mas o lava-rápido estava fechado e aparentava estar abandonado, de acordo com o BO (Boletim de Ocorrência).

Juceliano Alves de Araújo foi preso em flagrante e as investigações prosseguem, conforme informou a polícia.

CASOS

No dia 27 de outubro, a Polícia Civil de São Bernardo realizou a apreensão de cerca de 230 kg de maconha (256 tijolos) em ação que foi realizada na região de Sorocaba, no Interior de São Paulo. Segundo registro feito no 1º Distrito Policial da cidade do Grande ABC, o carregamento havia saído de Santa Tereza, no Paraná, e tinha como destino final o município são-bernardense. O carregamento estava em um caminhão, em meio a uma carga de de sacos de farelo.

No último dia 10, fazendo uso dos mecanismos de inteligência que apontam ligação entre todos os casos, equipe da Polícia Civil de São Bernardo realizou outra apreensão de grande quantidade de entorpecentes que tinha como destino a cidade do Grande ABC. Os agentes interceptaram uma carreta na região de Tatuí, no Interior de São Paulo, e encontraram 500 tijolos de maconha – 378 kg no total.