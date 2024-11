Feriado 15 de novembro: veja os melhores horários para viajar nas estradas de SP

Mais de 4 milhões de veículos devem lotar as estradas durante o feriado prolongado da Proclamação da República, nesta sexta-feira, 15. As concessionárias de rodovias e o Departamento de Estrada de Rodagem (DER) farão operações especiais para aumentar a segurança dos motoristas. A recomendação é evitar os horários de pico. Também é preciso cuidado com as pistas molhadas, pois há previsão de chuva em algumas regiões.

Nas principais rodovias que saem da Região Metropolitana de São Paulo, o trânsito será mais intenso no sentido do interior e do litoral. Algumas estradas terão operações especiais. No trecho norte da SP-55 (Rio-Santos), entre o km 130 e 211 (Bertioga a São Sebastião), o acostamento pode ser liberado nos horários de maior fluxo. Está prevista também uma reversão de faixa do km 82 ao km 97.

A próxima semana também terá um feriado na quarta-feira, dia 20, quando será celebrado o Dia da Consciência Negra, mas como cai no meio da semana, a expectativa é de que não haja tráfego muito acima do normal nas rodovias. Algumas concessionárias e o DER vão estender as operações até esse feriado.

Veja os melhores horários para viajar

Sistema Anchieta-Imigrantes:

Previsão: 326 mil veículos

Pico de trânsito: quinta, das 11 às 24, sexta das 5 às 14

Operação Descida (7x3) nos horários de pico

Sistema Castello Branco - Raposo Tavares

Previsão: 750 mil veículos

Pico de trânsito: quinta, das 16 às 20, sexta das 9 às 12

Corredor Ayrton Senna-Carvalho Pinto

Previsão: 613 mil veículos

Pico de trânsito: quinta, das 14 às 23, sexta das 10 às 14

Rodovia dos Tamoios

Previsão: 172 mil veículos

Pico de trânsito: quinta das 14 às 22

Rodovia Presidente Dutra

Previsão: 960 mil veículos

Pico de trânsito: quinta, das 19 às 21.

Rodovia Régis Bittencourt

Previsão: 960 mil veículos

Horários de pico: quinta, das 8 às 23, sexta das 7 às 11

Rodovia Fernão Dias

Previsão: 1,1 milhão de veículos

Pico de trânsito: quinta das 12 às 23, sexta das 6 às 13

Sistema Anhanguera-Bandeirantes

Previsão: 750 mil veículos

Pico de trânsito: quinta das 16 às 20, sexta das 9 às 12