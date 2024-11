Viih Tube revela que Ravi quase foi para a UTI: Estabilizou rapidamente e não precisou ir

Viih Tube segue atualizando os seguidores sobre o parto de Ravi, seu segundo filho com Eliezer, e como está sendo a experiência de se tornar mamãe novamente. Na noite da última quarta-feira, dia 13, a influenciadora contou que o caçula quase precisou ir para a UTI após o nascimento.

Ao compartilhar nos Stories do Instagram um vídeo em que surge com o menininho deitado em seu colo, compartilhou novos detalhes sobre o parto complicado. A famosa revelou que a médica estava considerando a internação do bebê na Unidade de Terapia Intensiva, mas ela não foi necessária, pois Ravi melhorou rapidamente após ficar nos braços da mãe.

Nesse momento a pediatra estava avaliando a ida dele para a UTI, mas quando veio para meu colo (porque não tive golden hour, ficamos os dois bem mal, não tinha como) ele melhorou e estabilizou rapidamente e não precisou ir.

Golden hour é o período em que mãe e filho tem contato pele a pele durante a primeira hora após o bebê nascer. Neste tempo, também ocorre a primeira amamentação.

Em mais um de seus momentos papai babão, Eliezer exibiu um vídeo do pé de Ravi e se surpreendeu com o tamanho. O ex-BBB brincou que o filho puxará o pai no tamanho de calçado.

- Estou é impressionado com o tamanho do pé. Vocês não têm noção do tamanho do pé do Ravi, olha isso aqui. Olha o taanho da chulapa. Puxou o pai. O pai é 44 e você nasceu com 35.