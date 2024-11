Parra denuncia suposto calote da gestão Auricchio a terceirizada

Edison Parra (Podemos), vereador de oposição à gestão do prefeito de São Caetano, José Auricchio Júnior (PSD), suspeita que o governo esteja inadimplente com os pagamentos à Barsotti Serviços de Portaria. O suposto calote já prejudica salários dos contratados da terceirizada. A denúncia do parlamentar foi feita na tribuna da Câmara, na última terça-feira. “A situação aconteceu em outubro e está ocorrendo novamente agora em novembro, já que até hoje o pagamento do salário e do vale-refeição dos funcionários ainda não foi feito”, disse.

Na ocasião, o podemista apresentou requerimento de informações endereçado ao Executivo para esclarecer pontos obscuros. A correspondência chegou a ser lida, mas será votada apenas na próxima semana. Segundo o parlamentar, constam no Portal da Transparência pagamentos à Barsotti nos meses de janeiro, abril, julho e agosto deste ano.

Segundo o líder da gestão Auricchio na Câmara, Gilberto Costa (Progressistas), a relação comercial entre o município e a empresa segue regular. “O pagamento está em dia”, afirmou, na tribuna. O governista ainda ressaltou “não entrar no mérito” da falta de informações no site, abastecidos com dados públicos, que pode estar “desatualizado”.

Apesar de garantir os repasses do poder público para a empresa, Gilberto confirmou que os funcionários da Barsotti estão “há cinco dias” com os salários atrasados e recomendou a eles que busquem a empresa para resolver a questão, haja visto que a municipalidade tem tomado atitudes como “notificar e imputar multas” à prestadora de serviços. O vereador, no entanto, frisou que, no processo licitatório, há dispositivo permissivo para atraso nos repasses por período de até 90 dias.

Procuradas, a Prefeitura e a Barsotti não se manifestaram até o fechamento desta edição.

MAIS CALOTE

Na terça-feira, o Diário trouxe reportagem na qual apontava denúncia de médicos sobre calote da gestão Auricchio no pagamento de bonificação. O prêmio atrelado ao cumprimento de metas, após a Secretaria de Saúde determinar a redução do tempo das consultas em 25%, não foi pago. Guilherme Esposito, titular da pasta, assumiu a responsabilidade pela não quitação.

“(Esse) é o retrato de uma gestão que se preocupou demais com obras desnecessárias. Claramente, a gastança dos últimos anos está prejudicando a gestão da cidade e gerando prejuízos à população. O governo Auricchio chega ao fim de forma melancólica”, disse Parra.