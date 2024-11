Presidente do Azulão aposta no acesso: “É subir ou subir”

Os representantes dos clubes que participarão da Série A-4 do Campeonato Paulista de 2025 estiveram presentes, na tarde desta quarta-feira (13), no Estádio do Pacaembu, para a reunião do conselho técnico. No evento, foi decidido que a segunda edição do torneio segue com o mesmo sistema de disputa.

Um dos clubes da A-4 é o São Caetano, rebaixado da terceira divisão estadual neste ano. De acordo com o presidente Jorge Machado, problemas internos atrapalharam o desempenho em campo neste ano, mas ele acredita que, em 2025, o Azulão terá capacidade para virar a página. “Estamos preparados, com o novo plantel quase 100% contratado. Estamos com o intuito e a certeza de que é subir ou subir. Este é o nosso plano e por isso estamos no São Caetano”

A competição terá início no dia 22 de janeiro, com duração até 27 de abril. Diferentemente das divisões superiores, a Série A-4 tem como foco o desenvolvimento das categorias de base. Portanto, o elenco dos clubes participantes deve ter, no máximo, cinco jogadores que ultrapassem os 23 anos.

“Acredito que o sistema do torneio é bom, e eu tomaria as mesmas decisões se fosse o organizador. Essa é a fuga para que o futebol brasileiro volte a ser vencedor”, completou o presidente do São Caetano.