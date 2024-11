Após sorteio, Tigre coloca atenções no Paulista 2025

O São Bernardo FC conheceu na terça-feira seu grupo no Campeonato Paulista de 2025, em sorteio realizado pela Federação Paulista de Futebol. No Grupo D, o Tigre compete com Palmeiras, Ponte Preta e Velo Clube. Com o cenário em vista, a diretoria já planeja a preparação para o próximo ano.

“É um torneio difícil, é impossível delinear um grupo que seja fácil. Sabemos que é uma competição de alto nível. Teremos grandes jogos e espero que o caminho da vitória continue a ser percorrido pelo São Bernardo FC, como nas últimas duas edições”, afirmou Marco Gama, diretor-executivo de futebol do Tigre.

Neste ano, o Aurinegro ficou pela primeira fase, com o terceiro lugar do Grupo D, com 21 pontos, atrás de São Paulo e Novorizontino, ambos com 22.

O elenco do São Bernardo se reapresenta no centro de treinamento já na próxima quinta-feira (21), em Atibaia. De acordo com Gama, o trabalho de preparação já está sendo feito pela diretoria. “É um trabalho diário. Temos que construir um time forte e competitivo. Estamos atentos ao mercado, em contato com a nossa comissão técnica”, explica o diretor.

O Paulistão tem previsão de início no dia 15 de janeiro, com duração até 26 de março.