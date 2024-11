Santo André promove feira de empregos para pessoas com deficiência

Com a participação de 16 empresas e oferta de cerca de 770 vagas, Santo André promove nesta quinta-feira (14) o Dia D da Empregabilidade para Pessoas com Deficiência. O evento será realizado das 9h às 16h, no Cine Theatro de Variedades Carlos Gomes (Rua Senador Fláquer, 110, no Centro). Além das oportunidades de trabalho, serão realizadas palestras voltadas à inclusão no mercado.

As firmas participantes do Dia D estarão captando currículos para o preenchimento de vagas direcionadas às pessoas com deficiência em diversos segmentos como construção civil, saúde, supermercados e atacadista, farmácia, indústria e call center.

Também participarão do Dia D da Empregabilidade as instituições Casa do Braille, Icom (plataforma de tradução simultânea de Libras), Apae, ITS Brasil (Instituto de Tecnologia Social) e Fundação Dorina Nowill para cegos. Os participantes terão à disposição ainda o Caminhão da Saúde, com avaliação nutricional, bioimpedância, aferição de pressão e teste de glicemia.

A primeira palestra do dia está marcada para as 10h, sobre o tema ‘Tecnologias assistivas no mundo do trabalho’. A seguinte, às 14h, abordará o tema ‘Quebrando barreiras no ambiente de trabalho’, seguida por uma apresentação sobre ‘Empregabilidade de profissionais surdo: o que eu preciso saber sobre isso?’.

A última palestra do Dia D acontece às 15h e abordará o tema ‘Emprego Apoiado para pessoas com deficiência’.

Uma das novidades desta edição do Dia D será a tradução simultânea em Libras por meio da plataforma Icom, que poderá ser acessada em todos os estandes e estações de trabalho do evento.

A comunicação via Icom ocorre por videochamada, intermediada por um intérprete de Libras, que traduz a conversa do surdo para o ouvinte e vice-versa. A ferramenta foi desenvolvida para assegurar uma comunicação sem barreiras, reconhecer o potencial da pessoa surda e o impacto positivo da inclusão desses brasileiros no mercado de trabalho.

A ferramenta também oferece ao surdo a independência e segurança para realizar tarefas cotidianas, como fazer compras, realizar consultas médicas, acompanhar os filhos em suas rotinas, entre outras atividades.

