Santo André recebe festival de cinema com 150 filmes

Cerca de 150 filmes, entre produções de curta, média e longa duração, serão exibidos no primeiro Festival Cine Santo André, evento que será realizado entre esta quinta e domingo (17) em seis espaços de cultura distribuídos pela cidade: Teatro Municipal Maestro Flavio Florence e Auditório Heleny Guariba (no Centro), Casa Âmbar de Cultura (Parque das Nações), Emia Aron Feldman (Parque Regional da Criança), Senac (Vila Bastos) e A Casa/ELCV (bairro Campestre).

O festival é uma realização do Instituto Cultural Humanitário em parceria com a Prefeitura. A iniciativa foi contemplada pela Lei Paulo Gustavo e conta com apoio da Casa Âmbar de Cultura, do Senac, do Projeto Paradiso e do Hotel Plaza Mayor. A programação, que traz também filmes para as crianças, está disponível em https://festivalcinesantoandre.com.br.

O evento é composto por mostras competitivas nacionais de longas-metragens (acima de 60 minutos), médias-metragens (entre 31 min e 60 min) e curtas-metragens (até 30 minutos). Compreende também a Mostra ABCDMRR de médias e curtas-metragens, com produções realizadas ou não com recursos da Lei Paulo Gustavo no ABC. Ainda haverá a Mostra Colegial de curtas-metragens realizados nas oficinas proporcionadas pelo Festival para os alunos de Ensino Médio de Santo André e região.

Todos os filmes concorrem ao troféu Cine Santo André e troféu Ubuntu para a Diversidade.