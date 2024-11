Rodovias da região estimam 1 milhão de veículos no feriado

As principais rodovias da região estimam receber mais de 1 milhão de veículos durante o feriado prolongado de Proclamação da República (15 de novembro), com início do aumento de tráfego já nesta quinta (14) e duração até segunda-feira (18).

A Ecovias divulgou esperar a passagem de entre 235 mil e 362 mil veículos pelo SAI (Sistema Anchieta-Imigrantes) em direção à Baixada Santista. Para atender à demanda de veículos, a concessionária planejou operações especiais que serão implantadas conforme o volume de tráfego.

De acordo com as previsões da Ecovias, o fluxo em direção à Baixada Santista deve se intensificar a partir da tarde de quinta, quando haverá a ativação da Operação Descida 7x3, que estará em vigor das 11h às 2h da madrugada de sexta-feira (15) e será retomada das 5h às 14h. Nesta configuração, as pistas sul e norte da Via Anchieta e a pista sul da Rodovia dos Imigrantes estarão liberadas para descida. A subida será feita exclusivamente pela pista norte da Imigrantes.

Para o retorno, a concessionária prevê maior fluxo de veículos no domingo (17) e implementará duas operações: a 4x6 e a Subida (2x8). A configuração 4x6 será adotada das 8h às 15h, com quatro faixas para a descida e seis para a subida. Nesse esquema, ambas as pistas da Via Anchieta serão direcionadas ao litoral, enquanto as duas da Rodovia dos Imigrantes estarão destinadas ao sentido São Paulo.

A partir das 15h, entra em vigor a Operação Subida (2x8), ampliando para oito faixas no sentido São Paulo e duas no sentido Litoral, até a 1h de segunda-feira (18). Nessa configuração, as pistas norte e sul da Imigrantes e a pista norte da Anchieta serão destinadas à subida, com a descida realizada apenas pela pista sul da Anchieta.

A SPMar também se prepara para um intenso fluxo de veículos nos trechos Sul e Leste do Rodoanel Mario Covas. A expectativa é de que cerca de 704 mil veículos utilizem a via durante o período, sendo 500 mil pelo trecho Sul e 204 mil pelo trecho Leste. O horário de maior fluxo deverá ser registrado na sexta-feira, das 14h às 22h, e no sábado, das 9h às 13h.

A concessionária alerta que as principais causas de interrupção de viagens em feriado, as panes secas e mecânicas, podem ser evitadas com uma simples revisão do automóvel. “O motorista nunca deve esquecer de fazer a verificação dos itens básicos do seu veículo, como pneus e sua calibragem, fluidos, limpadores de para-brisa, lâmpadas e faróis, bateria e freios, a fim de evitar surpresas no meio da estrada”, explica Andrew Aquino, gerente de operações da SPMar. “É fundamental que o motorista planeje o trajeto da viagem e cheque se há combustível mais do que suficiente para o destino final. Se precisar parar para abastecer ou descansar, já mapeie antecipadamente possíveis postos no caminho”, continua.