Ministro da AGU fala em 'ataques' e diz que PF investigará com rigor explosões

O ministro da Advocacia-Geral da União, Jorge Messias, disse há pouco que a Polícia Federal vai investigar "com rigor e celeridade" as explosões desta noite desta quarta-feira, 13, na Praça dos Três Poderes, em Brasília. Na avaliação do ministro, trata-se de "ataques contra o Supremo Tribunal Federal e a Câmara dos Deputados".

"Repudio com toda a veemência os ataques contra o STF e a Câmara dos Deputados. Manifesto minha solidariedade aos ministros e parlamentares. A Polícia Federal investigará com rigor e celeridade as explosões no perímetro da praça dos três Poderes. Precisamos saber a motivação dos ataques, bem como restabelecer a paz e a segurança o mais rapidamente possível", escreveu o ministro no X (antigo Twitter).

Houve ao menos duas explosões, de acordo com testemunhas. Uma em frente ao STF e que vitimou uma pessoa. E outra, de um carro, no estacionamento da Câmara.