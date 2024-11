Explosões fazem uma vítima na Praça dos Três Poderes; corpo ainda está lá

A Praça dos Três Poderes, em Brasília, foi palco, por volta das 19h30, de pelo menos duas explosões que geraram apreensão e correria no prédio do Supremo Tribunal Federal (STF). O estrondo forte foi ouvido no Palácio do Planalto e prédios próximos, como Congresso Nacional, com muita fumaça. Ao final, pelo menos uma pessoa morreu. O corpo da vítima ainda está na Praça.

Uma testemunha que passava pelo local no momento, Layana Costa, funcionária do Tribunal de Contas da União (TCU), disse que houve uma primeira explosão e a segurança do STF tentou abordar um homem que estava no local com uma sacola. Em seguida, uma segunda explosão acabou afastando a segurança e uma pessoa acabou sendo atingida. Ainda não há informações precisas se a vítima seria o mesmo homem que carregava uma sacola no local.

O corpo da vítima da explosão está caído na Praça, mais próximo do STF. Muitas viaturas do Polícia Militar, Bombeiros e Polícia Judicial já estão no local e o trânsito está sendo fechado nas proximidades.

Em nota, a Polícia Civil do Distrito Federal confirmou a explosão e informou que deu início às investigações.

"A Polícia Civil do Distrito Federal informa que policiais da 5ª Delegacia de Polícia estão no local onde ocorreu a explosão de um artefato em frente ao Supremo Tribunal Federal (STF) na noite desta quarta-feira (13). A PCDF já deu início às primeiras providências investigativas e a perícia foi acionada ao local."