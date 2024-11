Haddad: Subsídios serão enfrentados, mas esse conjunto de medidas inclui dinâmica de gastos

O ministro da Fazenda, Fernando Haddad, reiterou nesta quarta-feira, 13, que a questão de subsídios e benefícios fiscais continuará a ser enfrentada pelo governo, mas que o conjunto de medidas que está sendo trabalhado pela equipe econômica no momento prioriza a contenção da dinâmica de gastos.

"Os subsídios vão continuar sendo enfrentados, mas nesse conjunto de medidas nós estamos trabalhando a questão da dinâmica do gasto. A Fazenda vai continuar trabalhando na questão do gasto tributário também, porque é papel de qualquer governo trabalhar o gasto tributário para coibir a ação dos lobbies", disse o ministro ao retornar de uma reunião com o presidente da Câmara, Arthur Lira (PP-AL).

Haddad também foi questionado sobre a taxação de superricos entrar nesse pacote, mas apenas repetiu que o governo trabalha com o fortalecimento do arcabouço.

Ele destacou que hoje a Receita Federal divulgou dados sobre a fruição de benefícios fiscais, que somaram R$ 97,7 bilhões em oito meses. "Hoje nós divulgamos os dados de subsídios, até para conter as iniciativas que visam aumentar os subsídios para determinados setores. Vocês estão acompanhando o Congresso, sabem que há iniciativas nesse sentido. E hoje nós demos a público pela primeira vez na história os incentivos fiscais dados a cada empresa individualmente e aos setores de uma forma agregada", afirmou.

Ele destacou o papel e a competência da Receita Federal em relação aos números da concessão de benefícios de desoneração da folha e do Perse. "Nós fomos muito criticados porque supostamente estávamos exagerando nos números e hoje o que se comprova é que nós estávamos certos", disse.