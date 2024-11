Gisele Bündchen faz primeira aparição pública após anunciar gravidez

Gisele Bündchen fez sua primeira publicação nas redes sociais após anunciar a gravidez de seu terceiro filho. A gestação foi anunciada no final de outubro e é fruto do relacionamento da modelo com o instrutor de jiu-jitsu Joaquim Valente.

A modelo compareceu a um evento beneficente da Lotus House. "Foi uma honra participar do Gala da Lotus House, celebrando seu vigésimo aniversário como o maior abrigo para mulheres e crianças nos Estados Unidos. Me sinto verdadeiramente abençoada por apoiar a visionária Constance Collins e sua equipe incrível, cujo compromisso inabalável transformou inúmeras vidas", escreveu.

Ela é uma das embaixadoras do projeto e pediu para que os internautas contribuíssem com doações.

Em um dos vídeos, é possível ver que a barriga da modelo cresceu devido à gravidez e seguidores celebraram. "A barriguinha já está aparecendo", escreveu um. "A barriguinha! Que Deus abençoe todos aqueles que ajudam os necessitados! Gisele, você é uma pessoa muito iluminada", disse outro.

Gisele já é mãe de Benjamin, de 14 anos, e Vivian, de 11, frutos de seu relacionamento com o jogador de futebol americano Tom Brady.