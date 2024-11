Grávida, Lucilene Caetano recebe alta e comemora: Eu e minha filha somos um milagre

Notícia boa! Nesta quarta-feira, dia 13, Lucilene Caetano usou as redes sociais para contar que recebeu alta e finalmente irá para casa após 15 dias no hospital. A jornalista, vale pontuar, foi internada após contrair Influenza B e o quadro evoluir para uma pneumonia bacteriana.

Como eu queria escrever isso aqui e agora estou escrevendo!!!!! ESTAMOS DE ALTA!!!! Só finalizando os últimos detalhes, últimas medicações e já já vamos para casa!, escreveu ela nos stories do Instagram.

Lucilene ainda adiantou que ainda não está 100%, mas o organismo respondeu bem as medicações e orações.

Terei um tempo de reabilitação do meu pulmão... afinal foi bem grave e não significa que ele já esteja 100% como era. Mas, meu organismo respondeu bem aos medicamentos e orações! E graças a Deus, depois de 15 dias de tempestade... agora a bonança! A alegria! Eu sou um milagre! Eu e minha filha somos um milagre!, emendou.

Em outra publicação, Lucilene falou sobre a fé neste período:

A minha fé me sustenta e me sustentou até aqui! A fé de vocês também, as orações... o tanto que rezaram... tudo isso chegou até o céu! Estamos de alta. Agora é comemorar essa vitória. Conseguimos!