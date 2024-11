Atriz de Gossip Girl é encontrada após ficar desaparecida por duas semanas

Chanel Maya Banks causou preocupação nos fãs após a família da atriz, que trabalhou nas séries Gossip Girl e Blue Bloods, abrir uma vaquinha virtual para tentar encontrá-la. Após ficar desaparecida por duas semanas, a artista foi encontrada.

Segundo informações do TMZ, a famosa estava sã e salva, não teria apresentado ferimentos e supostamente também não há suspeita de crime. O Departamento de Polícia de Los Angeles confirmou ao veículo que recebeu um relatório de pessoa desaparecida na última sexta-feira, dia 8.

Entenda o que aconteceu

Danielle-Tori Singh, prima de Chanel, havia escrito um longo texto na plataforma GoFundMe explicando que o último contato com a atriz havia sido no dia 30 de outubro. As autoridades foram até a casa em que a artista mora com o marido em Los Angeles, na Califórnia, para fazer verificações de bem-estar nos dias 7 de 8 de novembro, mas não a encontraram no local.

O companheiro da famosa, que é casado há pouco mais de um ano com ela, também não estaria cooperando com as investigações. Danielle relata:

Em 10 de novembro, minha tia e eu conseguimos entrar no apartamento e todos os seus pertences ainda estão lá. Os únicos itens que não localizamos foram seu telefone e laptop. Ela também não vai a lugar nenhum sem seu cachorrinho, que também foi deixado para trás. Ela também não tem seu veículo porque está estacionado em sua garagem. Ela NUNCA iria a lugar nenhum sem contar à mãe ou a mim.

Em seguida, disse ter percebido que o marido de Chanel estava com um lábio arrebentado e marcas e arranhões no pescoço e nos braços. Os ferimentos teriam sido checados pela polícia.

A polícia foi chamada em 10 de novembro e tirou fotos dos ferimentos dele, que ele não tinha há dois dias quando a polícia fez a última verificação de bem-estar. Perguntamos a ele onde está Chanel, e tudo o que ele continua dizendo é: Ela não quer ser encontrada, ela entrará em contato quando estiver pronta. Ele alega que não sabe onde ela está, diz que não a vê ou tem notícias dela desde 7 de novembro, mas nunca ligou para a polícia para dizer que ela sumiu.

Por fim, explicou que havia criado a vaquinha para conseguir recursos para contratar um investigador particular, além de arcar com as despesas relacionadas à viagem, pois teve que sair do Canadá para procurar pela prima e descobrir seu paradeiro. Já a mãe de Chanel teve que sair de Nova York.

Estou criando este GoFundMe porque precisamos contratar um investigador particular. O Departamento de Polícia de Los Angeles nos disse que, como não há sinais de crime, o marido dela não cometeu nenhum crime ao ocultar informações, não há nada que eles possam fazer até que tenham evidências ou causa provável para prendê-lo. Também precisamos de dinheiro para hotéis, comida, aluguel de carro e gasolina. Não somos de Los Angeles. Eu voei de Toronto, Canadá, e sua mãe voou de Nova York para cá. Chanel não tem família ou amigos aqui e NUNCA iria a lugar nenhum sem contar à mãe. Por favor, ajude-nos a encontrar meu primo.

Em uma publicação no Instagram, ainda declarou:

Por favor, me ajude a encontrar minha prima. Ela está desaparecida desde 31 de outubro. O marido dela não está cooperando e precisamos de toda a ajuda que pudermos obter para encontrar alguma evidência que dê ao Departamento de Polícia de Los Angeles causa provável para prendê-lo.