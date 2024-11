Eliezer comenta expectativa para Lua finalmente conhecer o irmão mais novo, Ravi: - Muito ansioso

Na noite da última terça-feira, dia 12, Eliezer contou nas redes sociais que está na maior expectativa para chegar o momento em que Lua finalmente vai conhecer o irmãozinho mais novo, Ravi. O pequeno, fruto do relacionamento do influenciador com Viih Tube, nasceu na última segunda-feira, dia 11.

Nos Stories do Instagram, o famoso explicou que, por ter uma conexão muito forte com seus irmãos, está ansioso para o encontro de seus dois filhos.

Estou aqui olhando o Ravi dormir e muito ansioso para chegar amanhã logo porque vamos trazer a Lua para eles se conhecerem. E esse é o momento que eu mais imaginei e queria que chegasse desde que descobrimos o Ravi. Tenho uma conexão muito forte com meus irmãos e isso para mim é MUITO importante.

Já no feed, Eliezer atualizou os seguidores com um vídeo gravado momentos antes do parto e usou a legenda para rasgar diversos elogios à esposa:

19 horas de trabalho e muito amor, vontade, força, dor e resiliência. Te amo meu amor, você é GIGANTE, sua força e sua vontade são admiráveis. Parabéns por tudo que passou e aguentou sem desistir.