Bruna Biancardi mostra presente de aniversário que Mavie ganhou de Rafaella Santos

Não vão faltar looks para sair! Bruna Biancardi mostrou aos seguidores alguns dos presentes que Mavie ganhou em sua festa de aniversário no Rio de Janeiro, que comemorou seu primeiro aninho de vida. Dentre eles, estavam inúmeras roupinhas super estilosas, óculos de sol, bolsas, tênis pintado à mão e bolsas de grife.

- Vocês me perdoem a bagunça, mas quero mostrar uns presentes lindos que a Mavie recebeu. Olha esse roupão, vestidos lindos, roupinhas. Ela ganhou muita roupinha linda. Eu já tô ansiosa pra usar, dizia a influenciadora nos Stories do Instagram.

Em seguida, a namorada de Neymar Jr. continuou exibindo as peças e contou que já estava separando quais levaria para a casa na Arábia Saudita.

- Esse daqui, da tia Samara, que ela pintou a mão. Um tênis com a identidade visual do aniversário da Mavie. Tem bolsa, mini bolsa, óculos, sapatinho, maiô, mais roupinhas. É que eu tô separando as que vão pra Arábia e as que vão ficar aqui.

Nos vídeos é possível ver uma bolsa Alma Nano da Louis Vuitton, que custa 11.500 reais, e duas bolsas Hobo Wander da Miumiu, sendo uma tamanho Mini, que é vendida por 11.500 reais, e uma Micro, que pode ser comprada por sete mil e 400 reais.

Para completar, Bruna mostrou o presente dado por Rafaella Santos para a sobrinha. A irmã de Neymar escolheu uma luxuosa caixa contendo um conjunto de louças personalizadas para a pequena, com pratinho, xícara e talheres.

- Também tem esse aqui que a Tia Rafa deu?

Vale notar que fãs notaram a suposta ausência de Rafaella na festa que aconteceu no Rio de Janeiro.